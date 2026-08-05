ВАКС оголосить рішення щодо запобіжного заходу Стефанішиній в четвер

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) заслухав позиції сторін щодо клопотання прокурора про обрання запобіжного заходу підозрюваній у незаконному збагаченні колишній віцепрем'єрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній, рішення буде оголошено в четвер о 9.30.

"Оголошення рішення буде завтра о 9.30", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в суді в середу.

"Радіо свобода" в телеграм-каналі пише, що під час засідання Стефанішина заявила, що озвучена прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) "сума застави в 13,3 млн. гривень є завеликою, адже повернення в Україну зі США та судовий процес є фінансово затратними для неї, та попросила зменшити суму застави".

Раніше в середу Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що НАБУ і САП вручили Стефанішиній нову підозру.

Згодом ЦПК поінформував про деталі підозри Стефанішиній. "Йдеться про незаконне збагачення. Зокрема, прокурор САП повідомляє про факти набуття майна іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦПК, Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Також не вказала користування автомобілем "Мерседес", записаним на підлеглого.

"Прокурор САП вказує, що витрати перевищують доходи і заощадження Стефанішиної. За його словами, серед джерел доходів були зарплата, відшкодування за відрядження та аліменти. Готівка з рахунків не знімалась, продажу майна чи позик не було. За словами прокурора, сумарна вартість набутих за півтора роки активів склала 13,9 млн грн", – йшлося в повідомленні ЦПК.

Національне антикорупційне бюро та САП не надавали офіційної позиції з цього приводу.

Після оприлюднення інформації Стефанішина прокоментувала підозру у незаконному збагаченні, наголосивши, що питання щодо нерухомості вона "публічно й докладно коментувала понад рік тому" і їй "не було й немає чого приховувати".

"З початку моєї каденції на посаді посла у медіа з певною регулярністю активізується питання довкола процесуальних дій окремих правоохоронних органів, у яких згадують і моє ім'я. Скажу коротко і по суті. Будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води. Значну частину питань, що з'являються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно", – написала вона у Facebook.

У липні народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко повідомив, що САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Провадження було відкрито 11 червня 2025 року.

"Українська правда" 4 червня опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов'язана з родиною Стефанішиної, зокрема, з її колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Стефанішина заявила, що не пов'язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА. В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв'язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.