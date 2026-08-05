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Дніпропетровщина: Ворог атакував енергооб'єкти ДТЕК – без світла 126 тис. родин

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Дніпропетровщина: Ворог атакував енергооб'єкти ДТЕК – без світла 126 тис. родин

У Дніпропетровській області через ворожі обстріли залишились без світла 126 тисяч родин через атаки ворога на енергооб"єкти ДТЕК, повідомила пресслужба компанії.

"5 серпня через численні ворожі обстріли рф без світла залишилися 126 тис. родин Нікополя, Марганця, Покрова та сусідніх населених пунктів". Йдеться у повідомленні ДТЕК у Телеграмі.

Повідомляється, що пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу.

"Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику в кожну домівку", – запевнили у ДТЕК

 

#дтек #дніпропетровська #атака
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