Uber і Wayve отримали дозвіл запустити роботаксі в Лондоні

Uber Technologies Inc. і британський розробник систем автономного водіння Wayve Technologies Ltd. отримали дозвіл запустити роботаксі в Лондоні, поки що за участю водіїв-операторів за кермом автомобілів.

Як ідеться у спільному повідомленні двох компаній, Транспортне управління Лондона (TfL) видало ліцензії, які дають змогу низці автономних автомобілів Wayve надавати відповідні послуги.

"Автомобілі Wayve призначені для автономного водіння і самостійно керуватимуть рухом, – ідеться в повідомленні. – Водночас у салоні перебуватиме водій, який пройшов спеціальну підготовку та отримав ліцензію TfL, він контролюватиме поїздку і за потреби надаватиме допомогу або братиме керування на себе".

Компанії відзначили високий інтерес жителів Лондона до замовлення автономних автомобілів Wayve у сервісі Uber. За останні вісім тижнів понад 100 тис. користувачів зареєструвалися в "списку охочих". Доступ до роботаксі деякі з них зможуть отримати пізніше цього літа.

Минулого тижня китайська Baidu повідомила, що розпочала тестування роботаксі в Лондоні разом із сервісом Freenow від конкурента Uber – Lyft Inc.