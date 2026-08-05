"Укрзалізниця" у разі загрози балістики рекомендує бути подалі від залізничних шляхів до логістичних центрів

АТ "Укрзалізниця" після російської атаки на Київщину, внаслідок якої загинули восьмеро людей та ще троє поранено на залізничній платформі "Квітневий" у Броварському районі, покладає відповідальність на самих пасажирів та закликає їх під час повітряних тривог залишати малі посадкові платформи та стежити за інформацією про рух поїздів через офіційні канали компанії.

"Малі посадкові платформи не мають працівників залізниці. Тому надважливо, щоб пасажири своєчасно й оперативно евакуювалися. Стежити за оновленнями щодо руху поїздів можна онлайн, не перебуваючи на станціях", – написала "Укрзалізниця" у Facebook в середу.

Голова правління також уточнив, що таких зупинних пунктів, на яких також немає засобів оповіщення, налічується близько 6 тис.

У компанії наголосили, що моніторингові центри й надалі зупинятимуть рух поїздів у разі фіксації безпосередньої загрози для залізничних об'єктів і людей, що передбачатиме як наслідок затримки руху.

Під час ранкового ефіру для національного телемарафону "Єдині новини" голова правління УЗ Олександр Перцовський повідомив, що понад 250 мобільних укриттів розгорнуто передусім в прифронтових територіях, але у даному випадку вони б не допомогли, бо захищають від ударів FPV та уламків шахедів, а не від балістики.

"Вони ( модульні укриття – ІФ-У) жодним чином, на жаль, не захищають від балістичної загрози, тому тут, на Київщині, там, де знаходяться точки враження від таких загроз, необхідно переходити в повноцінні укриття і бути подалі від залізничної інфраструктури", – уточнив Перцовський.

На запитання, хто має займатися облаштуванням повноцінних споруд цивільного захисту біля залізничних платформ, Перцовський висловив думку, що якщо йдеться про співробітників логістичних терміналів, де працює велика кількість людей, відповідні укриття мають забезпечувати оператори таких об'єктів.

Він повідомив, що під час повітряної тривоги на вокзалах та станціях, де працюють співробітники "Укрзалізниці", пасажирів евакуюють до укриттів, наприклад, напередодні вокзал в Києві було евакуйовано, за його словами, за 4-5 хвилин.

"Вкотре зараз звертаюся до всіх наших пасажирів слідкуйте за нашим інформуванням ми повідомляємо, коли рух поїздів затримується і перебувайте в безпечних місцях, очікуючи на цю інформацію", – наголосив Перцовський.

Як повідомлялось, у четвер, 6 серпня, в Київській області оголошений Днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих та 36 постраждалих мирних жителів Київської області внаслідок атаки РФ в ніч на середу.