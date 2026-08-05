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"Голос Америки" відновлює мовлення українською

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"Голос Америки" відновлює мовлення українською
Фото: https://www.facebook.com/rpetrychka

"Голос Америки" відновлює мовлення українською мовою, повідомив керівник української редакції медіа Руслан Петричка.

"Це дуже важливе рішення! Особливо зараз, коли Росія щодня обстрілює Київ та інші українські міста, вбиває мирних жителів і веде масштабні кампанії пропаганди та дезінформації проти України", – написав Петричка у Фейсбуці у середу.

Він привітав рішення керівництва медіа відновити мовлення українською мовою та повернути частину працівників до роботи. За його словами, відновлення української служби підтверджує "стратегічну важливість українськомовного мовлення для виконання місії "Голосу Америки" та інтересів США".

Він зазначив, що колеги вже готуються до відновлення ефірів наступного тижня, а згодом до роботи може повернутися ще більше співробітників.

Джерело:

#голос_америки #українська_мова
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