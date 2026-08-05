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Понад 55 тисяч абонентів на Нікопольщині залишилися без електропостачання – ОВА

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Понад 55 тисяч абонентів на Нікопольщині залишилися без електропостачання – ОВА

У Нікопольському районі (Дніпропетровська обл.) наразі понад 55 тис. абонентів залишилися без світла через атаки окупантів, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Понад 55 тисяч абонентів на Нікопольщині залишилися без електропостачання через ворожу атаку. Енергетики вже працюють. Роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей", – написав він у Телеграмі у середу.

За даними ОВА, станом на 18:30 ворог майже 50 разів атакував 5 районів безпілотниками, артилерією і авіабомбою. На Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Томаківській та Червоногригорівській громадах. Пошкоджені підприємство, магазин, інфраструктура, гімназія, багатоквартирний будинок, приватні оселі, автівки.

 

 

#дніпропетровська #світло
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