Одна людина дістала поранень на Дніпропетровщині після майже 50 атак ворога – ОВА

Майже 50 разів ворог атакував 5 районів Дніпропетровської області, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа у середу.

"Ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією і авіабомбою. Одна людина дістала поранень у Синельниківському районі, де потерпала Васильківська громада, понівечені приватні будинки. Одна людина дістала поранень", – йдеться у повідомленні у nелеграм.

Також очільник перерахував інші райони, які постраждали. "На Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Томаківській та Червоногригорівській громадах. На Криворіжжі під ударом були Вакулівська і Зеленодольська громади. Загоряння сталося у Новопокровській громаді, що у Дніпровському районі. У Кам’янському районі росіяни цілили по Верхівцевській громаді".