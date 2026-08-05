Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Одна людина дістала поранень на Дніпропетровщині після майже 50 атак ворога – ОВА

1 хв читати
Додати як джерело
Одна людина дістала поранень на Дніпропетровщині після майже 50 атак ворога – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Майже 50 разів ворог атакував 5 районів Дніпропетровської області, постраждала одна людина, повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа у середу.

"Ворог атакував 5 районів області безпілотниками, артилерією і авіабомбою. Одна людина дістала поранень у Синельниківському районі, де потерпала Васильківська громада, понівечені приватні будинки. Одна людина дістала поранень", – йдеться у повідомленні у nелеграм.

Також очільник перерахував інші райони, які постраждали. "На Нікопольщині противник цілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Томаківській та Червоногригорівській громадах. На Криворіжжі під ударом були Вакулівська і Зеленодольська громади. Загоряння сталося у Новопокровській громаді, що у Дніпровському районі. У Кам’янському районі росіяни цілили по Верхівцевській громаді".

#дніпропетровщина #атаки_рф
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українській військові продовжать знищувати російські пускові установки, з яких окупанти завдають уд…

Читати
Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом ми…

Читати
Кличко: До 24 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки, четверо – у тяжкому стані

Кличко: До 24 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки, четверо – у тяжкому стані

Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждали 24 людини, 15 із них госпіталізовано, четверо перебувають у тяжкому стані, одна людина загинула…

Читати