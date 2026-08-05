Клименко: РНБО затвердила План стійкості Києва, його реалізація вже розпочалася

Рада національної безпеки і оборони України затвердила План стійкості столиці, реалізація якого вже розпочалася, повідомив секретар РНБО Ігор Клименко.

"Також члени РНБО затвердили План стійкості міста Києва, реалізація якого вже розпочалася", – написав Клименко у телеграм-каналі у середу.

За його словами, під час засідання РНБО під головуванням президента України Володимира Зеленського розглянули стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів і міст.

Клименко наголосив, що минула зима стала для України одним із найскладніших випробувань, а отриманий досвід має бути використано для підготовки до осінньо-зимового періоду.

"Росія не відмовиться від спроб завдати ударів по енергетичній та критичній інфраструктурі. Сьогоднішня нічна атака на Київщину ще раз підтвердила: ворог продовжує цілеспрямований терор цивільного населення", – повідомив секретар РНБО.

За його словами, такі загрози зростатимуть з найближенням осінньо-зимового періоду.

Він додав, що серед пріоритетів підготовки є забезпечення безперебійної роботи систем електро-, тепло- та водопостачання, захист критичної інфраструктури, посилення спроможностей протиповітряної оборони та розвиток мережі укриттів.

"Безумовний пріоритет – розвиток мережі укриттів. Є певні напрацювання, зокрема за участі міжнародних партнерів, однак темпи цієї роботи потрібно прискорити. Люди мають мати безпечні місця для укриття під час обстрілів", – зазначив Клименко.