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Зеленський обговорив із міністром оборони Великої Британії захист України від балістичних загроз

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Зеленський обговорив із міністром оборони Великої Британії захист України від балістичних загроз
Фото: Lauren Hurley

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом, і обговорив із ним захист України від російських балістичних ракет, а також можливості співвиробництва окремих видів озброєння.

"Обговорили, як Велика Британія може допомогти Україні краще захистити міста й громади від таких балістичних загроз – на двосторонньому й на багатосторонньому рівні, – як вона вже неодноразово робила, допомагаючи з постачаннями дефіцитного обладнання", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

За словами президента, він поінформував главу Міноборони Великої Британії про наслідки останнього російського удару та потреби України, оскільки РФ прагне значно наростити виробництво балістичних ракет до зими.

Крім того, сторони обговорили можливості співвиробництва окремих видів озброєння, а також санкції проти російських підприємств, залучених до виробництва балістичних ракет.

"Все, що послаблює воєнну машину Росії та її ставку на балістичний терор, важливо", – наголосив Зеленський.

Президент також подякував Великій Британії за незмінну підтримку України.

#стрітінг #зеленський #велика_британія
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