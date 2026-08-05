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Кількість постраждалих через удар по цивільному підприємству на Одещині зросла до 13 осіб – ОВА

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Кількість постраждалих через удар по цивільному підприємству на Одещині зросла до 13 осіб – ОВА

Кількість постраждалих через ворожу атаку ударними безпілотниками по цивільному підприємству в Одеській області зросла до 13 осіб, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер у вівторок.

"На жаль, до 13 збільшилася кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки по цивільному підприємству на Одещині. Одна людина загинула. Десятьох постраждалих госпіталізували. Ще двом медичну допомогу надали амбулаторно", – написав він у телеграм в середу.

Ліквідація наслідків триває.

Раніше повідомлялось про одного загиблого та вісьмох постраждалих. Крім того, на місці влучання загорілися легкові автомобілі та суха трава.

#одещина #атаки_рф
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