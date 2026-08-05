Зеленський: українські військові продовжать знищувати російські пускові установки, щоб зменшити удари по Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українській військові продовжать знищувати російські пускові установки, з яких окупанти завдають ударів по території України.

"Військові знають, що їм потрібно знищувати пускові ворога, таким чином зменшити удари по українській стратегічній інфраструктурі... Вони цим займаються і будуть це робити", – сказав Зеленський під час засідання РНБО щодо виконання планів стійкості у середу.

За словами президента, Україна також продовжує реалізацію далекобійних операцій.

Він також наголосив, що один із факторів, який залежить виключно від України, – це виконання планів стійкості щодо підготовки до зими.

"Саме посилення захисту нашої мережі енергетичної, газопостачання, водопостачання, критичної інфраструктури держави. І в план стійкості входять важливі елементи, про які ми сьогодні будемо говорити, і відсоток виконання цього плану. Наприклад, відсоток виконання плану щодо бомбосховищ", – зазначив Зеленський на засіданні.

Водночас він сказав, що паралельно триває робота над створенням вітчизняної антибалістичної системи протиповітряної оборони, і азначив, що український оборонно-промисловий комплекс разом із міжнародними партнерами має прискорити розвиток власної системи ППО.

Президент також закликав Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони та всіх причетних активізувати роботу з партнерами для збільшення постачання Україні антибалістичних ракет