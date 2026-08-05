Майже 8 млн грн спрямовано на розвиток ветеранського підприємництва в Києві цього року – влада

У столиці з початку 2026 року в межах міської програми "Підтримка киян – захисників та захисниць" на розвиток ветеранського підприємництва спрямовано майже 8 млн грн, із яких понад 6,3 млн грн уже виплачено, повідомляється на офіційному порталі Києва у середу.

"Загалом вже подали 43 заявки на отримання мікрогрантів до 200 тис. грн. Ми бачимо, що попит на таку підтримку зростає, а самі проєкти стають дедалі різноманітнішими", – зазначила заступниця голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Найчастіше ветерани відкривають або розвивають заклади харчування, автосервіси, майстерні, салони краси, спортивні студії, надають реабілітаційні послуги, працюють у сфері програмування, інженерних розробок чи встановлення сонячних електростанцій.

Також, за словами заступниці голови КМДА, значна частина ветеранського бізнесу має соціальну складову. "Підприємці створюють нові робочі місця, допомагають побратимам і посестрам, реалізують проєкти, спрямовані на реабілітацію та підтримку інших ветеранів і їхніх родин".

При цьому в повідомленні КМДА наголошується, що максимальний розмір мікрогранту не перевищує 200 тис. грн і надається один раз для розвитку власної справи у столиці. Якщо умови договору не виконуються, кошти треба повернути.