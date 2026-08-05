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Аномальна спека через феномен Ель-Ніньйо може спричинити проблеми з продовольством для 50 млн людей у світі – ЗМІ

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Аномальна спека, спричинена природним феноменом Ель-Ніньйо, може поставити на межу голоду приблизно 50 млн людей у світі, повідомляє в середу The Guardian.

"Згідно з прогнозами, погодне явище Ель-Ніньйо, що стрімко розвивається, ймовірно, призведе до того, що близько 50 млн людей зіткнуться з гострим голодом до кінця наступного року", – йдеться в публікації газети.

Видання зазначає, що, окрім цієї проблеми, нині "сотням мільйонів людей із великою ймовірністю загрожує голод через багаторічну посуху в деяких районах Африки та тиск на ціни на продовольство, спричинений війною з Іраном". За оцінками видання, вплив Ель-Ніньйо на понад 20% збільшить кількість людей, які не мають стабільних джерел продовольства.

Згідно з аналізом Всесвітньої продовольчої програми ООН, найсильніше, ймовірно, постраждають Центральна та Південна Америка, Карибський регіон і південь Африки. Очікується, що в Південній і Південно-Східній Азії, найімовірніше, також випаде менше опадів, і це створить серйозні проблеми для сільського господарства.

Ель-Ніньйо характеризується підвищенням температури поверхні води в екваторіальній частині Тихого океану. Цей феномен зазвичай спричиняє дощі на півдні Південної Америки, на півдні США, на Сомалійському півострові та в Центральній Азії. Водночас на північ Південної Америки, Карибські острови, до Австралії, Індонезії та Південної Азії Ель-Ніньйо приносить посуху. Цей феномен відбувається раз на 2-7 років і триває близько 9-12 місяців.

У Всесвітній метеорологічній організації висували припущення, що з імовірністю 80% ефект Ель-Ніньйо триватиме з червня до серпня 2026 року.

#ель_ніньйо #африка #спека
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