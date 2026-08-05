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Примусовій евакуації з Краматорської громади підлягають 525 дітей – ОВА

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Примусовій евакуації з Краматорської громади підлягають 525 дітей – ОВА
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

525 дітей із 424 родин будуть евакуйовані з Краматорської громади у примусовий спосіб, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Підписав наказ про проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей з окремих територій Краматорської громади. Йдеться про 525 дітей із 424 родин: – селище Красноторка – 59 дітей із 46 родин; селище Біленьке – 140 дітей зі 104 родин; Краматорськ – 326 дітей із 274 родин", – написав він у Телеграмі у середу.

За словами Філашкіна, у Краматорську евакуації підлягають діти, які проживають у найбільш небезпечних районах. Дітей евакуюватимуть разом із батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками.

"Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Прошу батьків не зволікати та сприяти роботі евакуаційних груп", – резюмував Філашкін.

#краматорськ #донеччина #евакуація
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