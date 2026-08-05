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РФ планує розгорнути у Воронезькій області 6 пускових та 120 ракет із КНДР – ГУР

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РФ планує розгорнути у Воронезькій області 6 пускових та 120 ракет із КНДР – ГУР

РФ планує розгорнути у Воронезькій області північнокорейський ракетний підрозділ з шістьма пусковими установками та 120 ракетами корейського виробництва, повідомила пресслужба Головного управління розвідки (ГУР) з посиланням представника ГУР Андрія Черняка.

"Держава-агресор росія має намір розгорнути у воронєжскій області північнокорейський ракетний підрозділ, який буде оснащений шістьма пусковими установками та 120 ракетами з КНДР. Про це заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк в ексклюзивному інтерв’ю Reuters", – йдеться у повідомленні ГУР у Телеграмі.

"Пхеньян вже відправив на росію партію з 40 ракет КН-23/КН-24 та особовий склад, але конфігурація розгортання та загальна кількість ракет будуть остаточно узгоджені на переговорах на вищому рівні наступного місяця", – повідомив представник ГУР МО України.

За його словами, підрозділ чисельністю близько 90 північнокорейських військових планують розгорнути у складі російської 112-ї ракетної бригади. Також Черняк нагадав, що у період з 2023 по 2025 рік Північна Корея поставила у Росію 150 балістичних ракет.

#ракети #росія #гур_мо
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