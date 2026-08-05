В 1-му корпусі НГУ "Азов" вважають, що засудження полонених азовців російськими судами не впливає на обміни

В 1-му корпусі Національної гвардії України "Азов" вважають, що засудження полонених азовців російськими судами не впливає на обміни, а також заявляють, що із 600 військовополонених 270 уже засуджені за тероризм за фіктивними статтями.

"Наразі саме з Оленівки, люди, котрі вижили після бараків, в полоні знаходиться близько 100 військовополонених, в тому числі важкопоранені. Коли командир (командир 1-го корпусу Нацгвардії "Азов" Денис Прокопенко (Редіс) – ІФ-У) звертався з приводу обмінів, то клопоче, щоб поміняли поранених. Але, на жаль, як ви бачите тенденцію цього і попереднього року, то в цьому році у нас поміняли 12 військовослужбовців, а якщо порахувати всіх військовополонених котрих поміняли, то це 1 до 20-30", – заявив полковник, командир 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов", колишній військовополонений із "бараку-200" Богдан Грішенков (Пугач) на пресконференції в Києві в середу.

В корпусі зазначили, що наразі у російському полоні перебуває понад 600 військовополонених "Азову" і понад 20 з них в критичному стані.

Також зазначається, що із 600 військовополонених 270 уже засуджені росією за тероризм по фіктивним статтям.

"Сказати, що це впливає на обмін, то дуже сумніваюся, бо це вирішують одні люди, кого, коли і в якій кількості обміняти. Якщо треба, то його засудили за дві години", – додав полковник Грішенков.

В свою чергу полковник, начальник штабу 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", старший по "бараку-200" Арсен Дмитрик (Лемко) наголосив, що всі держава працює на те, щоб дістати з полону військовополонених азовців.

"Мій відділ безпосередньо здійснює досудове розслідування воєнних злочинів щодо наших військовополонених. Також напрямок моєї роботи і моїх слідчих – це розслідування злочинів щодо порушення права на справедливий суд. Тому, ми фіксуємо факти засудження військовополонених і не тільки по корпусу "Азов". Ми також, коли повернулися з полону хлопці, повідомляємо про підозри тим суддям і прокурорам, які дотичні до даних незаконних притягнень наших хлопців до максимальних строків ув’язнення. Також ми реагуємо на те, коли хлопці не повернуті з полону, ми намагаємося їх дочекатися і вже потім приймати якісь процесуальні рішення", – розповів начальник 1 відділу 3 управління ГСУ СБУ Денис Ладонько.

Начальник відділу процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Андрій Атаманчук також нагадав, що в поточному році був уже перший вирок стосовно судді одного з російських судів за факт порушення права на справедливий суд стосовно українського військовополоненого.

Як повідомлялося, у червні командир 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", полковник Денис Прокопенко повідомив, що зі 160 військовослужбовців, які були звільнені за обміном з РФ 26 червня лише 16 "азовців", при цьому залишаються в полоні понад 600.