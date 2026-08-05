Рівень відновлення енергооб'єктів у Києві складає 65%, до кінця року будуть введені 200 МВт когенерації – Кличко

Наразі рівень виконання робіт з відновлення пошкоджених енергооб’єктів у Києві складає 65%, повідомив мер столиці Віталій Кличко після звітування на РНБО про стан відновлення та будівництво об’єктів і потужностей у межах Плану стійкості столиці у середу.

"На сьогодні рівень виконання робіт – 65%, адже масштаби руйнувань після обстрілів були колосальні. Тим не менше, до початку опалювального сезону необхідний план робіт ми плануємо виконати", – написав він у телеграм-каналі.

Окрім того, планується виконати інженерно-технічний захист об’єктів ІІ рівня. Загальна вартість заходів складає 6,6 млрд грн.

Наразі місто самостійно виконує роботи на 16 елементах із середнім відсотком виконання 66%. Своєю чергою Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України виконує роботи на 26 елементах.

"Що стосується когенерації. Місто виконує ці заходи самостійно. План до кінця року – 200 МВт. Обладнання завезене і монтується. Близько 57,6 МВт електроенергії вже йде в загальну мережу країни", – зазначив мер.

За його словами, найбільш складною частиною Плану є побудова системи резервного теплопостачання.

"В масштабах Києва тільки заміщення ТЕЦ – це 2,1 ГВт. Виходячи з пропорції 50/50 місто законтрактувало обладнання і розпочало роботи на об’єктах загальною потужністю понад 1000 МВт. Агентство відновлення працює над об’єктами потужністю 564 МВт", – повідомив Кличко.

Водночас, за його інформацією, у Києві на капітальний ремонт електрообладнання у житлових будинках спрямовано 800 млн грн.

"Також ми збільшуємо парк мобільних котелень та генераторів – як силами міста, так і за допомогою держави. За дорученням уряду столиці вже передають 12 котелень та 10 потужних генераторів", – зазначив мер.

За словами Кличка, паралельно "ДТЕК" міняє зовнішні електромережі та посилює підстанції на 120 об’єктах.

"Також до Плану включені проєкти енергостійкості житлових будинків. Завдяки міським програмам у столиці вже більше 2 000 будинків виконали заходи з енергостійкості", – додав мер.

На вказаний напрямок столиця передбачила майже 500 млн грн.