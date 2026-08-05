Ракетні обстріли з боку РФ призводять до зростання кількості жертв серед цивільних і є негативною тенденцією – ООН

Смертоносна нічна атака 5 серпня є частиною тенденції до зростання кількості жертв серед цивільних осіб в Україні, заявляють у моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ).

"Масштабний нічний обстріл балістичними ракетами та безпілотниками, здійснений РФ, є частиною серії атак, які призводять до зростання кількості жертв серед цивільних осіб в Україні", - підкреслили у ММПЛУ.

Міжнародні спостерігачі зазначають, що вночі з 4 на 5 серпня, за даними української влади, внаслідок удару загинуло щонайменше 17 цивільних осіб, а 44 дістали поранень. Кілька людей загинули на пероні залізничного вокзалу в Броварському районі Київської області під час цієї атаки.

За словами голови ММПЛУ Даніель Белль, "ця остання атака відбулася влітку, яке ознаменувалося неодноразовими масштабними ударами по Києву, що мали катастрофічні наслідки для цивільних осіб. Дедалі частіше застосування балістичних ракет та іншої далекобійної зброї в населених пунктах призводить до зростання кількості жертв серед цивільних осіб та значних руйнувань житлових будинків, підприємств та іншої цивільної інфраструктури".

Негативну тенденцію підтверджують підрахунки ММПЛУ. Згідно з ним, за перші шість місяців 2026 року в Україні загинули 1 396 цивільних осіб, 7 978 отримали поранення, що на 37% більше, ніж за той самий період 2025 року, і на 114% більше, ніж за позаминулий рік.

Також кількість жертв серед цивільних зросла на 60% з січня по червень цього року внаслідок застосування далекобійної зброї, такої як ракети та безпілотники, порівняно з аналогічним періодом 2025 року.

"Таке зростання значною мірою зумовлене далекобійними ударами з боку РФ, які переважно вражали міські центри, віддалені від лінії фронту", – резюмують у ММПЛУ.