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15 років тюрми отримав дезертир, який на замовлення РФ готував теракт у центрі Запоріжжя – СБУ

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15 років тюрми отримав дезертир, який на замовлення РФ готував теракт у центрі Запоріжжя – СБУ

За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки України 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримав російський агент – військовослужбовець у СЗЧ, якого СБУ викрила у травні 2025 року на підготовці теракту в Запоріжжі.

"Як встановило розслідування, зловмисник одержав замовлення з рф на встановлення саморобної бомби в центральній частині прифронтового міста", – інформує СБУ в телеграм-каналі в середу.

Далі, як зазначають в СБУ, російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку в годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення.

Контррозвідники СБУ спрацювали на випередження і затримали агента "на гарячому", коли він споряджав вибухівку в орендованій квартирі у Запоріжжі.

"За матеріалами справи, підготовкою теракту займався завербований ворогом мобілізований з Мирнограда на Донеччині, який самовільно залишив військову частину", – йдеться в повідомленні.

У поле зору ворога він потрапив, коли після втечі з підрозділу почав шукати "легкі" заробітки у Телеграм-каналах.

За даними СБУ, завербований зловмисник отримав "тестове" завдання: розвідати розташування блокпостів та інших місць дислокації Сил оборони у Києві, де переховувався дезертир.

Невдовзі куратор з РФ доручив йому готувати теракт у центрі Запоріжжя. Для цього агент прибув до обласного центру та орендував помешкання, щоб виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП) за інструкцією російських спецслужбістів.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав агента винним за декількома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠ч. 4 ст. 408 (дезертирство, вчинене в умовах воєнного стану); ⁠ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 263 (закінчений замах на незаконне поводження з вибуховими речовинами); ⁠ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухових речовин чи вибухових пристроїв).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

#запоріжжя #сбу #агенти_рф
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