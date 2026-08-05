Окупанти завдали удару по Миколаївщині, поранено шістьох людей

Російські війська вдень завдали удару по Вознесенській громаді, постраждали шестеро цивільних, вони у стані середньої важкості, госпіталізовані, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Сьогодні вдень ворог атакував Вознесенську громаду. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей – 39-річна жінка та п’ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 та 69 років. Усіх госпіталізовано. Стан – середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу", написав він у Телеграмі у середу.

Також зафіксовано пошкодження будівлі та спецтехніки об’єкта транспортної інфраструктури.