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Окупанти завдали удару по Миколаївщині, поранено шістьох людей

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Окупанти завдали удару по Миколаївщині, поранено шістьох людей
Фото: https://t.me/mykolaiv_ova/1419

Російські війська вдень завдали удару по Вознесенській громаді, постраждали шестеро цивільних, вони у стані середньої важкості, госпіталізовані, повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов.

"Сьогодні вдень ворог атакував Вознесенську громаду. За попередньою інформацією, постраждали шестеро людей – 39-річна жінка та п’ятеро чоловіків віком 31, 50, 64, 66 та 69 років. Усіх госпіталізовано. Стан – середньої тяжкості. Медики надають необхідну допомогу", написав він у Телеграмі у середу.

Також зафіксовано пошкодження будівлі та спецтехніки об’єкта транспортної інфраструктури.

#миколаївщина #атаки_рф
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