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Інформація про ураження вночі Бортницької станції аерації не відповідає дійсності – Генштаб

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Інформація про ураження вночі Бортницької станції аерації не відповідає дійсності – Генштаб

Інформація про сьогоднішнє нічне ураження Бортницької станції аерації не відповідає дійсності, заявив речник Генерального штабу ЗСУ Дмитро Лиховій.

"Колись усе може статися. Від такого ми теж не застраховані. Але станом на зараз – це фейк. Для киян, здавалося б, мало "вистачити" і реальних прильотів та їх наслідків. Задумайтеся, навіщо хтось пушить вигадані лякалки. Врахуйте, зробіть висновки. Особливо це стосується поважних видань, а не якихось інфоциган", – повідомив він у фейсбуці.

Речник Генштабу закликав перевіряти інформацію. "Є ж, зрештою, довідки в ДСНС", – додав він.

#генштаб_зсу #спростування
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