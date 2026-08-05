Київський метрополітен підтвердив неможливість використання вагонів на коліях як укриття під час нічних тривог

Використання станційних колій Київського метрополітену для розміщення вагонів, у яких громадяни могли б тимчасово перебувати під час нічних повітряних тривог, є неможливим через необхідність проведення в цей час ремонтних і регламентних робіт, таку позицію КП "Київський метрополітен" підтвердив у відповідь на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

"Розміщення поїздів на станційних коліях для тимчасового перебування населення у зазначений період унеможливлює виконання регламентних робіт, обов’язкових для забезпечення безпеки руху поїздів на лініях метрополітену, прохід і роботу господарського рухомого складу цими ж коліями", – зауважили у метрополітені.

У підприємстві знову пояснили, що після завершення руху поїздів у метро починається нічне технологічне "вікно", під час якого проводяться огляд і ремонт колії, контактної рейки, пристроїв сигналізації, зв’язку, електропостачання, ескалаторів та іншого інженерного обладнання.

Крім того, у цей період головними коліями та з’єднувальними вітками здійснюється рух спеціального господарського рухомого складу.

Перед початком експлуатації рухомий склад, який перебував у відстої, має пройти обов’язковий технічний огляд з прийманням машиністом безпосередньо на місці відстою за відсутності людей у салонах вагонів.

"Невиконання цих робіт або відмова від нічного технологічного "вікна" безпосередньо суттєво впливає на безпеку руху поїздів та надійність пасажирських перевезень", – додали у КП "Київський метрополітен".

Нагадується, що місцем укриття для населення є платформа станції, а для більш комфортного перебування необхідно мати із собою теплі речі, ковдру, каремат, пляшку води та індивідуальні ліки.

Водночас у метрополітені зазначили, що забороняється приносити до споруд легкозаймисті речовини та громіздкі речі, що можуть перешкоджати розміщенню людей.

Як повідомлялось 3 серпня, петиція на сайті Київської міськради із закликом розміщувати вагони столичного метрополітену на станціях під час використання їх як укриття не набрала необхідної кількості голосів для її розгляду: за два місяці вона набрала лише 1,6 тис. голосів із 6 тис. необхідних.

Інша петиція на сайті Київміськради із закликом заборонити використання туристичних наметів, надувних ліжок та великогабаритних матраців на станціях метрополітену в Києві під час повітряних тривог також залишилася без достатніх голосів для її розгляду.

За інформацією метрополітену, у ніч проти 2 червня під час масованого обстрілу Києва на його станціях перебувала 41 тис. людей, з яких майже 4,5 тис. – діти. Тоді підкреслювалося, що це був найвищий показник кількості людей, які перебували в метро під час нічної повітряної тривоги за останні роки.

Цей піковий показник спочатку було перевершено 15 червня на 1 тис. чоловік, потім 2 липня число людей досягло 52,5 тис, а 30 липня було встановлено новий рекорд – на станціях метрополітену переховувались 56 тис. містян.