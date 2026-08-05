В межах Плану стійкості столиці передбачено 37 млрд грн на відновлення та будівництво об'єктів і потужностей

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про звіт на РНБО стосовно загального бюджету оновленого Плану стійкості столиці, який передбачає фінансування в розмірі 37 млрд грн, з яких 31 млрд грн – кошторис заходів та проектів загальнодержавного значення.

"Порівняно з першою версією плану стійкості попередню вартість заходів у 67 млрд грн зменшили вдвічі на підставі реальної оцінки фінансових та інших реально можливих ресурсів, визначення переліку пріоритетів, а також фахової деталізації й підготовки проектів до виконання", – зазначив Кличко у телеграм.

Таким чином загальна вартість тепер стаовить 37 млрд грн, з яких 31 млрд грн – це кошторис заходів та проектів загальнодержавного значення. Також Київ погодився взяти на себе підвищені фінансові навантаження порівняно з іншими регіонами: тепер пропорція фінансування визначена як 50/50 – держава/місто.

Мер Києва також повідомив, що вартість робіт, що лягли на плечі міста, сягає понад 17 млрд грн. Крім того, "додатково до міської частини плану включено проєкти, обумовлені винятковою специфікою столиці. Вони мають таке ж пріоритетне значення, як і загальнодержавні. Зокрема, це відновлення пошкоджених енергооб’єктів, енергостійкість житла та соціального сектору. Тож для Києва сума фінансування зросла вже до 22 млрд грн".