КНДР відправляє до Росії військовослужбовців та нову партію балістичних ракет

Північна Корея розпочала розгортання ракетного підрозділу на території західної Росії. За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, підрозділ у складі близько 90 осіб планується розмістити у Воронезькій області в межах 112-ї ракетної бригади Збройних сил РФ, повідомляє Reuters.

"Північнокорейська ракетна частина почала розгортання на заході Росії і, ймовірно, може бути оснащена 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками для нанесення ударів по Україні, повідомив представник військової розвідки України", – йдеться у повідомленні.

Пхеньян уже передав Росії нову партію з 40 балістичних ракет типів KN-23 та KN-24 разом із персоналом, а остаточна конфігурація розгортання та загальна кількість озброєння будуть узгоджені на переговорах вищого рівня наступного місяця. Згідно з оцінками української розвідки, у період з кінця 2023 року по серпень 2025 року Північна Корея постачила Росії близько 150 балістичних ракет. Застосування цих ракет знову зафіксовано минулого тижня під час удару по цивільній інфраструктурі в Україні.