Стефанішина про підозру: Мені не було й немає чого приховувати, галас схожий на бурю в склянці

Експосол України у США Ольга Стефанішина прокоментувала підозру у незаконному збагаченні, наголосивши, що питання щодо нерухомості вона "публічно й докладно коментувала понад рік тому" і їй "не було й немає чого приховувати".

"З початку моєї каденції на посаді посла у медіа з певною регулярністю активізується питання довкола процесуальних дій окремих правоохоронних органів, у яких згадують і моє ім’я. Скажу коротко і по суті. Будь-які процесуальні дії – це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води. Значну частину питань, що з’являються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно", – написала вона у Facebook.

За словами колишнього посла, вона після перших публікацій сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання.

"Мені не було й немає чого приховувати", – йдеться у дописі.

Стефанішина додала, що понад 10 років віддала служінню державі, і вона зараз "в Україні, щоб відповідати тут". "Дехто вже поквапився уявити, що моя дипломатична служба за океаном стане для мене зручною відстанню від незручних запитань. Але місію успішно завершено, і я в Україні, щоб відповідати тут. Відстань не буде ні захистом, ні виправданням. Доводити звинувачення має той, хто його висуває. Я ж зроблю те, що маю: спокійно, за законом відстою свою позицію. У результаті я не сумніваюся. Дякую за підтримку", – заявила Стефанішина.

Як повідомлялося, 4 червня видання "Українська правда" опублікувала статтю, у якій йдеться, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у березні поточного року визначило компанію, що управлятиме Будинком профспілок на Майдані Незалежності, і за даними журналістів цей новий управитель може бути пов’язаний з родиною на той час віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної. Також зазначалося, що Будинок профспілок – це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Стефанішина заявила, що не пов’язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА. В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв’язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.

Після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно підтвердила відкриття кримінальної справи, до якої може бути причетна Стефанішина.

5 серпня Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обирає запобіжний захід Стефанішиній. Офіційної інформації від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та САП щодо цього наразі не було.

Раніше в середу Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що НАБУ і САП вручили Стефанішиній нову підозру. "Йдеться про незаконне збагачення. Зокрема, прокурор САП повідомляє про факти набуття майна іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної", – йдеться в повідомленні.