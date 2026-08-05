Внаслідок російської атаки знищено основний логістичний вузол MTI Group, високотехнологічний автоматизований логістичний комплекс класу "А" DENKA LOGISTICS у с.Чайки на Київщині, повідомила пресслужба MTI Group.

"Найголовніше – усі наші люди живі, загиблих та постраждалих немає. Масштаби руйнувань дуже великі. Для ринку DENKA LOGISTICS був одним із найбільших і найсучасніших логістичних хабів України, який безперебійно працював з 2009 року. Для багатьох із нас це не просто будівля. Це роки праці, спільних зусиль, розвитку й щоденної роботи сотень людей. Саме звідси щодня відправлялися тисячі пар взуття, одягу, гаджетів та техніки до наших магазинів і безпосередньо до вас, наших клієнтів. Цей склад забезпечував роботу улюблених брендів мільйонів українців", – повідомляється у Facebook.

У компанії додали, що зараз оцінюють наслідки атаки та перелаштовують всі процеси.

"Попереду багато роботи. Ми відновимо те, що було зруйновано, і продовжимо рухатися вперед. Адже ворог ніколи не знищить нашу здатність працювати, об’єднуватися та відбудовувати своє", – наголосили у компанії.

MTI Group об’єднує активи у сфері інформаційно-комунікаційних технологій, роздрібної торгівлі (Intertop, Pandora та ін.) та 3pl послуг. За даними Opendatabot, власниками та бенефіціарами ТОВ "МТІ" зазначені "MTI Інвестментс та Компанія" (89,74%) та АТ ЗНВКІФ "Атлантіс" (10,26%).