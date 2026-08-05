В СБУ немає інформації, що експолонений "Азову" Єрмошин (Єрмалай) може бути зрадником у справі Оленівки

В Службі безпеки України зазначають, що під час слідчих дій вони не отримували інформацію, що заступник командира бригади з тилу, начальник тилу 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України "Азов" Сергій Єрмошин (Єрмалай) може бути зрадником у справі теракту в Оленівці.

Зокрема, 28 липня представники громадської організації (ГО) "Спільнота Оленівки" заявили, що колишній український військовополонений з позивним Єрмалай міг передати начальнику колонії список бійців, яких перевели до барака № 200, де згодом стався теракт. За їх словами, таку інформацію їм надав інший колишній військовополонений, який не бажає розкривати свою особу.

"Ми проводимо слідчі дії з усіма хлопцями, які перебували в полоні. На жаль, дуже багато пройшло через оленівку. Ми також задаємо питання і по ситуації, яка відбувалася в Оленівці під час трагедії, і інформації щодо визнання особи Єрмалая як зрадника ми не отримували", – сказав начальник 1 відділу 3 управління ГСУ СБУ Денис Ладонько на пресконференції в середу в Києві.

Також він, як і представники бригади, зауважив, що немає необхідності встановлювати особу, яка оприлюднила звинувачення щодо Єрмалая.

В той же час, Ладонько зазначив, що якщо ГО надасть інформацію про цю людину, то Служба готова з ним працювати щодо отримання показів.

Серед іншого, в СБУ заявили, що представники ГО після їх пресконференції не надавали в Службу жодної інформації.

"Сергій Єрмошин був допитаний як потерпілий у вказаному кримінальному проваджені, тому на даний час має такий статус", – повідомив начальник відділу процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора Андрій Атаманчук.

Коментуючи інформацію, яку оприлюднила ГО "Спільнота Оленівки", що начебто один із військових "Азову" за позивним Єрмалай може бути зрадником, полковник, командир 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов", колишній військовополонений із "бараку-200" Богдан Грішенков (Пугач) заявив, що до вищезгаданої ГО пресконференції з ними ніхто не зв’язувався щодо даних звинувачень.

Сам капітан, заступник командира бригади з тилу, начальник тилу 12-ї бригади спеціального призначення НГУ "Азов" Сергій Єрмошин (Єрмалай) зазначив, що він завжди на зв’язку, але з ним також не було комунікації з боку "Спільноти Оленівки".

"Ми всі все розуміємо, всі вже роки чекають своїх хлопців, всі на емоціях, плюс обстановка в країні. Від корпусу, від бригади велике прохання – давайте просто спілкуватися. Підійдіть, запитайте, ми відкриті 24/7", – сказав полковник, начальник штабу 1-го корпусу Національної гвардії України "Азов", старший по "бараку-200" Арсен Дмитрик (Лемко).

Крім того, старший групи прокурорів Офісу Генпрокурора зазначив, що ні від потерпілих, ні від ГО не було запитів на інформацію щодо особи Єрмошина. Таким чином, прокурори не мали можливості прокомунікувати, що вони володіли фактами щодо того, як відбувалося складання списків полонених в Оленівці.

Крім того, капітан Єрмошин розповів, як саме відбувалося формування і передача списків.

За його словами, за декілька днів до трагедії його викликав начальник колонії і повідомив, що планується переведення частини полонених до Горлівки, а також запропонував полоненим самим скласти списки людей, які поїдуть на етап. Він відзначив, що в подальшому дані списки були складені колегіально, і кожен командир підрозділу складав список від себе, а також були добровольці, які самі погодилися поїхати на етап. Єрмошин наголосив, що в результаті ті списки, які склали самі полонені сильно відрізнялися від того, кого реально обрали для етапування, через те що росіяни на шикуванні обирали полонених, не дотримуючись запропонованого переліку.

Даний виклад ситуації підтвердив і полковник Дмитрик, який був серед тих, хто був переведений в етапний барак і вижив у трагедії. За його словами, список формувався так, щоб серед етапованих були також командири, для збереження дисципліни серед полонених підрозділу.

Крім того, полковник Грішенков, який теж був серед полонених в Оленівці додав, що в результаті у Горлівку ніхто не був етапований, а списки не співпадали з реальністю на понад 50%.

В свою чергу, начальник відділу СБУ Ладонько повідомив, що проведені допити потерпілих і свідків свідчать, що в бараку на момент трагедії було 193 українських полонених захисників.

"Список, який був створений, як ми зараз знаємо, в більшій мірі адміністрацією колонії, налічував 200 осіб, однак одна особа за станом здоров’я була переведена в інший барак, і ще 6 військовослужбовців були етаповані до міста Донецька для проведення з ними свідчих дій, представниками каральних органів Російської Федерації", – додав він.

Як повідомлялося, у ніч з 28 на 29 липня 2022 року російські війська здійснили один із найжахливіших терактів у сучасній історії України – вибух у колонії №120 у селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області. У результаті атаки, яка знищила барак, де утримували українських військовополонених, загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, ще понад 130 були поранені. Більшість із них були героями "Азовсталі", які, виконуючи наказ вищого командування, вийшли з оточення з надією на збереження життя згідно з міжнародними гарантіями. Проте замість захисту отримали смерть.

Міністерство закордонних справ України в річницю трагедії виступило з заявою, наголосивши, що теракт в Оленівці був свідомим, цілеспрямованим та варварським злочином Російської Федерації у порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Рідні військовополонених, які пережили теракт в Оленівці, вимагають повернення полонених із так званого "списку 46" – це військовополонені, які потрапили до полону вже важко пораненими та ті, які є в підтвердженому списку.

Станом на кінець липня рідним військовополонених, які пережили теракт в Оленівці, було відомо, що списки на так званий барак 200 постійно змінювались. Родини полонених відтворювали цей список самостійно. Зараз невідомі прізвища 12-13 людей.

"Барак 200" в Оленівці – це окреме приміщення на території колишньої Волноваської виправної колонії №120 на окупованій Донеччині, де Росія утримувала та в ніч проти 29 липня 2022 року підірвала українських військовополонених – захисників "Азовсталі".