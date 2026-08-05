У Києві затримано будівельника, який наводив російську балістику по столиці – СБУ

Служба безпеки України затримала коригувальника масованих ракетно-дронових ударів РФ по Києву, ним виявився завербований окупантами місцевий будівельник, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за наркозлочини, повідомляє СБУ.

"Як з’ясувало розслідування, рецидивіст виконував завдання ворога з наведення російської балістики і ударних дронів по логістичних центрах та складах у столичному регіоні", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

За інформацією української спецслужби, також агент відстежував місця дислокації Сил оборони, зокрема розташування блокпостів та пунктів базування українських безпілотних систем.

"Щоб виявити потенційні "цілі", він обходив місцевість з активованою функцією GPS-навігації на смартфоні, за допомогою якої рашисти контролювали всі маршрути розвідвилазок фігуранта", – уточнюють у відомстві.

У разі виявлення об’єктів, які, на думку агента, могли належати до логістичної та оборонної інфраструктури, він знімав їх на фото та відео, а також позначав їхні координати на гугл-карті.

Згідно з повідомленням, одночасно зловмисник фіксував наслідки попередніх ударів по Києву, а зібрану інформацію узагальнював в агентурний "звіт" для подальшої передачі куратору від ФСБ.

Співробітники СБУ затримали зловмисника "по гарячих слідах" у квартирі його знайомих, коли він повернувся після ще однієї розвідвилазки.

За матеріалами справи, рецидивіст був завербований ФСБ після того, як потрапив до уваги російських спецслужбістів у телеграм-каналах з пошуку "легких" заробітків.

Під час обшуку в затриманого вилучено смартфон із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.