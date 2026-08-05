СБС за перші дні серпня уразили 201 енергетичний вузлол на ТОТ – Бровді

Сили безпілотних систем ЗСУ завдали потужних ударів по енергетичних вузлах окупантів на півдні України, повідомив командуючий СБС ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр).

"Блекують Маріуполь, Мелітополь, Генічеськ, Бердянськ, Зугрес, Приморський Посад та інші", – написав Бровді в телеграм-каналі.

Загалом протягом останніх 48 годин підрозділи СБС успішно відпрацювали по 13 енерговузлах на тимчасово окупованих територіях.

У ході ефективної роботи підрозділів "Птахи Мадяра", "Рарог", "Nemesis", "К-2" та 1-го окремого центру СБС було уражено низку ключових підстанцій напругою від 110 кВ до 750 кВ. Серед підтверджених цілей – електропідстанції "Південнодонбаська", "Мирна", "Мелітополь", "Азовсільмаш", підстанції Ботієвської ВЕС, Зуївської ТЕС, а також газорозподільна станція "Наташине" в АР Крим та тягова підстанція "Якимівка-Транзитна".

Загалом у межах триваючої операції "Кримський рубильник off", яка розпочалася 1 липня, сили СБС вже вивели з ладу 201 енергетичний вузол на тимчасово окупованих територіях України.