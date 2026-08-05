Російським ударом знищено центральний склад в Україні німецького виробника автохімії і мастил LIQUI MOLY

Центральний склад в Україні продукції німецького виробника автомобільних мастил, олив та автохімії LIQUI MOLY повністю знищено російським ракетним ударом у ніч на середу, повідомив офіційний імпортер LIQUI MOLY Ukraine.

"Цієї ночі внаслідок ворожого удару наш центральний склад продукції в Україні був повністю знищений вогнем. Найголовніше – наші співробітники у безпеці, ніхто не постраждав. Ворог знищив тони продукції, але він не здатний знищити нашу команду, нашу репутацію та нашу віру в Україну. Ми не зупиняємося ні на хвилину", – повідомила компанія на сайті.

Зазначається, що команда LIQUI MOLY вже працює над відновленням поставок.

"Ми перегруповуємося, налагоджуємо нові шляхи доставки та зробимо все можливе, щоб наші партнери та клієнти якнайшвидше отримали потрібні оливи, мастило й автохімію", – йдеться у повідомленні.

Німецька компанія LIQUI MOLY заснована у 1957 році, спеціалізується на виробництві моторних олив, автохімії, мастил та присадок. Вся продукція бренду виготовляється в Німеччині (понад 4 тис. товарів) та постачається більш ніж у 130 країн світу.

В Україні офіційним імпортером та ексклюзивним дистриб’ютором LIQUI MOLY багато років є ТОВ "Каміон-Оіл" (Київ). За даними ресурсу YouControl, компанія зареєстрована 1997 року, її власниками на паритетних засадах є кияни Олександр Парканський та Ольга Гуцул.

Компанія 2025 року отримала чистий прибуток у розмірі 49,6 млн грн (на 3,3% більше за попередній рік) за зростання чистого доходу на 18,6% – до 404,3 млн грн.

"Каміон-Оіл" представляє на ринку кілька світових брендів продукції для автомобілів, зокрема, LIQUI MOLY, а також Petrofer (професійні технологічні засоби) та Pressol (мастильний інструмент).

Як повідомлялось, в ніч на 5 серпня росія завдала масованого удару по Києву та Київській області.