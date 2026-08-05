ВАКС обирає Стефанішиній запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) обирає запобіжний захід колишній віцепрем’єрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в суді в середу.

"Наразі триває судове засідання по обранню запобіжного заходу", – сказали у ВАКС, додавши при цьому, що засідання проходить у відкритому режимі.

Офіційної інформації від Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) щодо цього наразі не було.

Раніше в середу Центр протидії корупції (ЦПК) повідомив, що НАБУ і САП вручили Стефанішиній нову підозру.

Згодом ЦПК поінформував про деталі підозри Стефанішиній. "Йдеться про незаконне збагачення. Зокрема, прокурор САП повідомляє про факти набуття майна іншими особами, які здійснювались за дорученням підозрюваної", – йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦПК, Стефанішина не внесла до декларації дві однокімнатні квартири, готівку, яку витратила на ремонт квартир, лікування матері, авіаквитки та оренду ще однієї квартири. Також не вказала користування автомобілем "Мерседес", записаним на підлеглого.

"Прокурор САП вказує, що витрати перевищують доходи і заощадження Стефанішиної. За його словами, серед джерел доходів були зарплата, відшкодування за відрядження та аліменти. Готівка з рахунків не знімалась, продажу майна чи позик не було. За словами прокурора, сумарна вартість набутих за півтора роки активів склала 13,9 млн грн", – йдеться в повідомленні ЦПК.

У липні народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко повідомив, що САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної. Її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Провадження було відкрито 11 червня 2025 року.

"Українська правда" 4 червня опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов’язана з родиною Стефанішиної, зокрема, з її колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

Стефанішина заявила, що не пов’язана з діяльністю колишнього чоловіка, поскаржилася на інформаційний тиск, а також підкреслила, що не має жодного конфлікту інтересів щодо АРМА. В свою чергу, голова АРМА Олена Дума заявила про відсутність будь-яких зв’язків вказаних в медіа осіб з АРМА, а також з учасниками конкурсних процедур з відбору управителів арештованими активами.