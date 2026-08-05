День жалоби оголошено в Київській області в четвер – обладміністрація

Четвер, 6 серпня, в Київській області оголошений Днем жалоби за жертвами російської ракетної атаки, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"На знак скорботи на Київщині будуть приспущені Державні Прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам’ять усім, чиї життя обірвала ця трагедія", – написав Ткаченко в Телеграм у середу.

Він наголосив, що РФ свідомо веде війну проти мирного населення, обираючи терор замість миру, і має понести відповідальність за кожен свій злочин, а світ – зробити все, щоб зупинити російську агресію.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих та 36 постраждалих мирних жителів Київської області внаслідок атаки РФ в ніч на середу. Зокрема, вісім людей загинуло та троє отримали поранення на залізничній платформі "Квітневий" біля Броварів, де вони очікували на поїзд.