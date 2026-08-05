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Загони швидкого реагування УЧХ працювали в Києві на місцях ліквідації наслідків російської атаки

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Загони швидкого реагування УЧХ працювали в Києві на місцях ліквідації наслідків російської атаки

Загони швидкого реагування Київської області та Національного комітету Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали у ночі на місцях ліквідації наслідків російської ракетної атаки на Київ.

"В одному з районів столиці волонтери проводили обхід території та надавали першу допомогу постраждалим із травмами різного ступеня тяжкості", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в середу.

Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ загинули четверо людей, десятки постраждали. У Київській області – 16 загиблих, кількість постраждалих зросла до 36.

#тчху #київщина
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