Загони швидкого реагування УЧХ працювали в Києві на місцях ліквідації наслідків російської атаки

Загони швидкого реагування Київської області та Національного комітету Українського Червоного Хреста (УЧХ) працювали у ночі на місцях ліквідації наслідків російської ракетної атаки на Київ.

"В одному з районів столиці волонтери проводили обхід території та надавали першу допомогу постраждалим із травмами різного ступеня тяжкості", – повідомив УЧХ у Фейсбуці в середу.

Як повідомлялося, внаслідок атаки на Київ загинули четверо людей, десятки постраждали. У Київській області – 16 загиблих, кількість постраждалих зросла до 36.