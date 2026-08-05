В Краматорську завершили аварійно-рятувальні роботи: під завалами виявили тіло загиблого – ОВА

Надзвичайники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару по 14-поверховому будинку в місті Краматорськ Донецької області, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів після російського авіаудару", – йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Пошукова операція тривала близько 20 годин. Рятувальники спільно з комунальниками розібрали 72 тонни будівельних конструкцій. Пожежу повністю ліквідували.

Загалом внаслідок атаки постраждали 27 людей, одна людина загинула.

Як повідомлялося, росіяни вранці у вівторок, 4 серпня, вдарили по Краматорську двома авіабомбами. За даними правоохоронців, окупанти використали дві 500-кілограмові КАБи: одна влучила у багатоповерховий будинок, інша – поряд. Раніше повідомлялося лише про 27 поранених.