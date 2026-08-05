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НАБУ та САП вручили нову підозру Стефанішиній – ЦПК

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НАБУ та САП вручили нову підозру Стефанішиній – ЦПК
Фото: https://www.facebook.com/olga.kravets.796

Колишній віцепрем’єрці з євроінтеграції та експослу в США Ользі Стефанішиній вручили нову підозру, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК) в середу.

"Зараз Виший антикорсуд обирає їй запобіжний захід. Деталі згодом, але на початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання", – йдеться в повідомленні ЦПК в Телеграм в середу.

Підозру їх вручили Національное антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

У липні народний депутат України (фракція "Європейська солідарність") Олексій Гончаренко повідомив, що САП відкрила кримінальне провадження проти Стефанішиної, і її підозрюють у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки (ч.2 ст. 364 КК України). Провадження було відкрито 11 червня 2025 року.

4 червня "Українська правда" опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що АРМА визначило компанію для управління Будинку профспілок у Києві, яка може бути пов’язана з родиною Стефанішиної, зокрема, колишнім чоловіком. За даними розслідування, це вже четвертий коштовний актив, який отримала одна й та сама компанія.

#набу_сап #стефанішина #підозра
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