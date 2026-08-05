Виявлений в аеропорту Лейпцига дрон поблизу українського літака Antonov був з вибухівкою – ЗМІ

Органи безпеки встановили, що безпілотник, виявлений поблизу українського вантажного літака Antonov в аеропорту "Лейпциг/Галле" (Німеччина), був споряджений вибуховою речовиною та детонатором, однак вибух не стався через несправність останнього, повідомило видання Bild у Телеграм-каналі в середу.

"Органи безпеки ставляться до цієї події дуже серйозно. Безпілотник та пакет із вибухівкою досліджують на наявність можливих слідів зловмисників ", - йдеться у матеріалі видання.

За даними Bild, у силових структурах Саксонії стало відомо, що у розслідуванні також планують взяти участь слідчі НАТО.

У матеріалі уточнюється, що поблизу місця виявлення дрона знаходилися чотири українські літаки, тоді як аеропорт Лейпцига є важливим вузловим пунктом для повітряних вантажних перевезень, зокрема в Україну.

Як повідомлялося, в результаті інциденту аеропорт "Лейпциг/Галле" призупиняв польоти до 1:55. Тоді один із вантажних літаків був змушений піти на друге коло, а згодом, за інформацією видання, приблизно за 6 км від аеропорту на висоті близько 400 м зіткнувся з невідомим об’єктом.

Після посадки в Ганновері у літака виявили незначні пошкодження передньої частини.

"Поліція не відкидає (припущення – ІФ-У), що це був акт диверсії. Ведеться розшук оператора безпілотника", - йшлося у матеріалі Bild.