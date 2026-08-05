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З ТОТ Херсонщини повернули ще сімох дітей – ОВА

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З ТОТ Херсонщини повернули ще сімох дітей – ОВА

Ще сімох дітей повернули з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію, повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

"Це 4 дівчинки та 3 хлопчики віком від 10 до 17 років", – написав Прокудін в телеграм-каналі.

Повернення відбулося у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".

"Наразі діти перебувають у безпеці. Зараз вони проходять реінтеграцію в центрах "Надії та відновлення", де отримують психологічну підтримку, допомогу з відновленням документів, безпечний прихисток і турботу, необхідну для нового початку", – розповів Прокудін.

Він наголосив, що хоча для цих хлопців та дівчат окупація вже позаду, ще сотні українських дітей досі щодня зіштовхуються з російським терором.

"Окупаційна влада продовжує тиск, намагаючись знищити їхню українську ідентичність", – підкреслив Прокудін.

Загалом з початку 2026 року на підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонської області повернули 124 дитини.

Як повідомлялося, українська сторона змогла підтвердити 20 тис 610 випадків депортації та примусового переміщення. У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 2 425 дітей, із яких 465 – за сприяння Офісу Омбудсмана, розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

#херсонська_область #bring_kids_back_ua
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