СБУ повідомляє про затримання спільно з правоохоронцями Болгарії наркобарона

Служба безпеки України спільно з правоохоронними органами Республіки Болгарія та за сприяння Національної поліції ліквідувала транснаціональний канал контрабанди важких психотропів до України та Євросоюзу.

"За результатами міжнародної спецоперації в Болгарії затримано організатора наркотрафіку, який координував діяльність 14 лабораторій з виготовлення альфа-PVP, мефедрону, амфетаміну та прекурсорів на території нашої держави та ЄС", – йдеться в повідомленні української спецслужби в Телеграм в середу.

В СБУ уточнюють, що викриття наркоугруповання стало можливим завдяки контррозвідувальним заходам СБУ, коли у поле зору української спецслужби потрапив прокремлівськи налаштований мешканець Київскої області. Спецслужба встановила його причетність до масштабної контрабанди прекурсорів та функціонування мережі нарколабораторій з виготовлення психотропів.

"Виробничі потужності тільки одного підпільного цеху дозволяли щомісяця синтезувати понад 50 кг особливо небезпечних речовин на загальну суму більше ніж 2 мільйони гривень", – наголошується в повідомленні.

В СБУ зазначають, що, перебуваючи в одному з курортних міст балканської країни, ділок залучив до незаконної діяльності щонайменше 30 осіб, яких розосередив по території ЄС та України. За його координації фігуранти створили розгалужену мережу підпільних нарколабораторій, продукцію з яких збували десятки дилерів, які працювали на злочинну організацію. Задокументовано, як для контрабанди прекурсорів в Україну учасники угруповання приховано використовували приватних перевізників та водіїв логістичних компаній.

"Ділки маскували товар під виглядом автохімії, а потім домовлялися з водіями міжнародних рейсів про перевезення нібито комерційних відправлень. Після одержання прекурсорів в Україні "продукція" направлялася до підпільних цехів для виробництва готових психотропів на продаж", – зауважують у відомстві.

За аналогічною схемою діяли оптові поставки небезпечних речовин на території Євросоюзу.

Під час спецоперації крім організатора наркотрафіку було затримано шістьох його спільників у Київській та Чернівецькій областях. При обшуках у затриманих виявлено майже 150 кг прекурсорів, обладнання для виготовлення психотропів та їхнього пакування, а також мобільні телефони із доказами злочинів.

Фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ч. 5 ст. 27, чч. 2, 3 ст. 305 (пособництво у контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, вчинено організованою групою або в особливо великих розмірах); ⁠чч. 1, 2, 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів); ⁠чч. 2, 3 ст. 311 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збут прекурсорів, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах). Крім цього, злочини учасників угруповання планується кваліфікувати за ч. 3 ст. 255 Кримінального кодексу України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Наразі вирішується питання щодо подальшої екстрадиції організатора угруповання на територію України. Триває міжнародне розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників наркобізнесу.