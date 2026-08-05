Радник президента попереджає про 100 балістичних ракет від РФ на місяць та радить бізнесу перебудувати логістику

Росія має змогу бити по Україні приблизно 100 балістичними ракетами на місяць і нарощуватиме удари по складах та транспортній інфраструктурі, тож бізнесу варто перебудувати канали логістики: уникати великих складів, розпорошити транспорт, вважає радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов ("Флеш").

"Намагайтесь перебудовувати канали логістики. Тобто тимчасово великих складів не повинно бути. Намагайтесь шукати суборенду, маленькі склади, намагайтеся зберігати щось на магазинах, перелаштовувати вашу логістику (…) Це питання виживання. Далі атак буде все більше", – сказав він у відеозверненні у Facebook.

"Флеш" зазначив, що це важко, але можливо, бо він сам багато років керував напрямком логістики другого за величиною в України оператора мобільного зв’язку "Vodafone Україна".

На його думку, атакою у ніч на середу ворог показав, що йому зараз немає різниці йому, що атакувати, він намагається створити дефіцит різних товарів.

"Атакуються склади їжі, атакуються склади будівельних матеріалів, атакуються ритейли, виробництво наше. І так буде далі. На жаль, поки що у ворога є балістика. За моїми оцінками, це десь 100 балістичних ракет кожного місяця ворог може запускати по нам", - описав він своє бачення ситуації, зазначивши, що наразі ця щільність збільшена, "тому що їм потрібна така показова реакція".

Радник президента додав, що зараз атаки відбуваються частково за рахунок резервів, але вони й надалі будуть.

"Ворог знає, де знаходяться наші цілі, це не є таємниця, де якісь склади, - це абсолютно відкрита інформація, (…) не треба ніяких там супутників, каналів розвідки ", – констатував "Флеш".

Утім, він зауважив, що все одно росіяни залучають зрадників "за кілька тисяч гривень", які спостерігають, що відбувається на складі: який там рух фур, обсяг, і потім ця інформація доходить до Росії, і приймається рішення про атаку.

"У кого є бізнес, у кого є склади, намагайтеся диверсифіцірувати ризики, намагайтеся не робити так, щоб у вас був дуже великий трафік і привертати увагу до ваших об’єктів", – порадив він.