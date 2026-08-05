Безпілотник із детонатором виявили в аеропорту Лейпцига поблизу українського літака Antonov

В аеропорту Лейпциг/Галле (Німеччина) в ніч на 5 серпня виявили безпілотник із прикріпленим до нього невстановленим вантажем із детонатором, який знаходився поблизу українського вантажного літака Antonov, через що аеропорт тимчасово припиняв польоти, повідомило видання Bild у Телеграм-каналі в середу.

Зазначається, що німецька поліція направила на місце саперів, які планували здійснити контрольований підрив безпілотника. Для цього також залучили дистанційно керованого робота-сапера. Чи було знешкоджено дрон шляхом підриву, наразі невідомо.

Після виявлення безпілотника аеропорт призупинив польоти до 1:55. Один із вантажних літаків був змушений піти на друге коло, а згодом, за інформацією видання, приблизно за 6 км від аеропорту на висоті близько 400 м зіткнувся з невідомим об’єктом.

Після посадки в Ганновері у літака виявили незначні пошкодження передньої частини.

"Поліція не відкидає (припущення – ІФ-У), що це був акт диверсії. Ведеться розшук оператора безпілотника", - йдеться у матеріалі Bild.