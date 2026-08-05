Постачання ракет для ППО від партнерів у першому півріччі 2026 скоротилося втричі порівняно з 2025 роком – Зеленський

Постачання ракет для систем протиповітряної оборони від партнерів у першому півріччі 2026 року скоротилося втричі порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"В цьому році, на жаль, значно скоротилося постачання антибалістики від партнерів. Кількість ракет для ППО в постачанні скоротилася втричі, якщо порівнювати з 2025 роком. І йдеться не тільки про цей літній час, а про всі періоди першого півріччя 2026 року", – написав Зеленський у телеграм-каналі у середу за підсумками нарад.

За його словами, партнери мають необхідний запас таких ракет, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення.

"Ракети в партнерів є. Важливо, щоб все ж таки були й необхідні політичні рішення щодо постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні. Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, а й глобальний захист життя", – наголосив президент.

Крім того, Зеленський повідомив, що провів нараду за участю військового командування, Міністерства оборони, Служби безпеки України, Головного управління розвідки та Офісу президента.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий, командувач Десантно-штурмових військ Ігор Скибюк та Євгеній Хмара доповіли про ситуацію на фронті та ключові потреби українських військових у постачанні.

"Найбільше уваги зараз, звісно, Костянтинівці та Слов’янську. Михайло (Драпатий – ІФ-У) доповів по силах і потенціалу підрозділів, які задіяні на напрямку, ключових цілях та завданнях, що виконуються. Євгеній Хмара визначив потреби у забезпеченні дронами та фінансуванні, які мають бути невідкладно виконані", – зазначив президент.

Зеленський додав, що за підсумками наради були визначені подальші активні дії українських сил на Донеччині та окремих інших ділянках фронту, а також обговорені кадрові питання у Збройних силах України.