Постраждалих в Київській області 36, пошкоджені 4 приватні будинки – обладміністрація

Кількість постраждалих внаслідок російської атаки на Київську область зросла до 36, загиблих 16, як і раніше, повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко станом на 12:00.

"Найбільше постраждав Броварський район. Тут ворог убив 10 людей, ще 16 отримали травми. Пошкоджено 19 об’єктів: сім складських будівель, виробниче приміщення, три приватні домоволодіння, тепличне господарство та сім вантажних автомобілів", – написав Ткаченко в Телеграм.

У Бучанському районі загинули п’ять людей, 16 поранено. Пошкоджено 40 об’єктів: п’ять складських будівель, приватне домоволодіння та 34 транспортні засоби.

У Фастівському районі загинула одна людина, чотири отримали поранення. Пошкоджено 19 об’єктів: складську будівлю та 18 транспортних засобів.

"Загалом у Київській області пошкоджено 78 об’єктів, серед яких 13 складських будівель, виробниче приміщення, чотири приватні домоволодіння, тепличне господарство та 59 транспортних засобів", – написав Ткаченко.

Раніше повідомлялося про 16 загиблих та 28 постраждалих мирних жителів Київської області внаслідок атакт РФ в ніч на середу. Крім того, в Києві загинула одна жінка, ще 16 людей дістали поранень.