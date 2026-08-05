Сибіга про розгортання КНДР у РФ ракетного підрозділу: Одразу стануть легітимною ціллю

Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявляє, що у випадку розгортання у РФ ракетного підрозділу КНДР для ударів по України, вони одразу стануть легітимними військовими цілями для знищення українськими військовими.

"Перш за все ці установки, якщо вони будуть розгорнуті, мають бути знищені. вони стають відразу легітимною військовою цілю, тому відповідно буде реакція наших військових. ГУР, якщо ділиться такими даними, то зазвичай вони збуваються", – заявив Сибіга на спільній пресконференції з латвійською колегою Байбою Браже у Києві у середу.

Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що Україна знає про взаємодію і її посилення між Москвою і Пхеньяном. "Це не може не викликати занепокоєння, тому що це несе ризики і загрози також для індотихоокеанського регіону", – зазначив Сибіга.

За його словами, Україна перебуває в контакті із союзниками, такими як Японія, Південна Корея, адже для них взаємодія між РФ та КНДР створює безпекові ризики.

Як наголосив Сибіга, що потрібні посилення санкцій і подальша ізоляція режиму в Пхеньяні, а також об’єднання зусиль міжнародної спільноти для подальшого тиску, аби зупинити російську агресію.

Раніше Reuters з посиланням на Українську воєнну розвідку повідомило, що Північна Корея перекидає до Росії ракетний підрозділ із близько 90 осіб для ударів по Україні. Зазначається, що військовослужбовців КНДР можуть озброїти 120 балістичними ракетами та шістьма пусковими установками.

Пхеньян вже поставив в РФ нову партію з 40 ракет KN-23 та KN-24.