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Четвер по всій Україні буде сухим і спекотним, у п'ятницю із заходу прийдуть дощі з грозами

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Четвер по всій Україні буде сухим і спекотним, у п'ятницю із заходу прийдуть дощі з грозами

Суха, жарка погода з температурою вночі 20-25°С та сильною спекою вдень 35-38°С, очікується в Україні в четвер, 6 серпня.

Як повідомляє Укргідрометцентр, в цей день очікується вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

В Києві також суха, жарка погода з температурою вночі 23-25°С, вдень сильна спека 35-37°С.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, 6 серпня в Києві найвища температура була зафіксована 36,3°С в 2010р., найнижча 8,3°С в 1907р.

В ніч на п’ятницю, 7 серпня, на крайньому заході України, вдень у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях очікуються помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.

Вітер південно-східний, на заході країни північно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 17-22°С, вдень 26-31°С; на решті території вночі 20-25°С, вдень сильна спека 35-38°С.

В Києві 7 серпня вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 23-25°С, вдень сильна спека 35°С.

#прогноз_погоди #спека
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