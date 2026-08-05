Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про державну мову

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт (№15412) "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення української мови як державної", повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

За словами голови комітету Микити Потураєва (фракція "Слуга народу") законопроєкт є результатом тривалої роботи народних депутатів, представників центральних органів виконавчої влади, уповноваженого із захисту державної мови та експертного середовища.

Під час розгляду законопроєкту окрему увагу було приділено питанням його комунікації з міжнародними партнерами та інституціями Ради Європи. Члени комітету наголосили на необхідності завчасного інформування міжнародних партнерів про зміст запропонованих змін, зазначивши, що вони не звужують прав національних меншин, відповідають європейським стандартам та євроінтеграційним зобов’язанням України.

Заступниця голови комітету Євгенія Кравчук ("Слуга народу") підкреслила необхідність підготувати чіткі меседжі українською та англійською мовами для міжнародних партнерів України.

"Ми маємо пояснити, що цей законопроєкт не обмежує права національних меншин і повністю відповідає нашим європейським зобов’язанням. Ми маємо бути на крок попереду і завчасно пояснити нашим партнерам, що саме змінює цей законопроєкт, щоб уникнути будь-яких маніпуляцій", – зазначила народна депутатка.

Як повідомлялося, законопроєкт пропонує розширити коло осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та використовувати її під час виконання службових обов’язків. Ця вимога поширюється, зокрема, на народних депутатів України, керівників державних наукових установ і державних закладів культури, приватних виконавців, арбітражних керуючих, аудиторів та інших осіб.

Крім того, законопроєкт пропонує посилити захист права на українську мову у сфері праці – гарантувати його вже під час прийому на роботу, а не лише після укладення трудових відносин. Документ також передбачає встановлення вимог щодо відповідності офіційних документів стандартам державної мови та удосконалення механізмів державного контролю й окремих процедур розгляду скарг.