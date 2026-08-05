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В Україні загинув польський волонтер

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Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр підтвердив загибель в Україні польського волонтера.

"З глибоким сумом підтверджуємо інформацію про смерть польського волонтера, який загинув в Україні внаслідок російських військових дій. Висловлюємо найглибші співчуття рідним та близьким покійного", – написав Вевюр в соцмережі Х.

Він звернувся з проханням поважати приватність родини загиблого.

"Посольство Польщі в Україні надає рідним необхідну консульську підтримку", – додав він.

Про смерть волонтера з Вроцлава Марека Русека-Вольського вперше стало відомо 30 липня. У Facebook-спільності Razem dla Ukrainy, адміністратором якої був Русек-Вольський, з’явилося повідомлення про те, що близько 27 липня він загинув у Харкові внаслідок удару російського безпілотника. Після цього родина звернулася до громадськості з проханням допомогти встановити адресу його тимчасового проживання в місті, щоб забрати особисті речі волонтера.

Пізніше інший польський волонтер Томаш Сікора повідомив, що Русек-Вольський самостійно вирушав із гуманітарною допомогою до прифронтових районів Харківщини, евакуйовував людей і тварин, допомагав вивозити загиблих та поранених, доставляв допомогу цивільним і підтримував прифронтові лікарні.

"Він присвячував свій час, енергію та власні кошти на допомогу Україні. Він робив те, що підказували йому розум, серце та совість. Він з повною віддачею став на сторону добра. За це він заплатив найвищу ціну", – розповів Сікора.

#польський #волонтер #загибель
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