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Матернова про російські ракетні удари: РФ намагається зламати Київ

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Матернова про російські ракетні удари: РФ намагається зламати Київ
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Росія, завдаючи постійних ракетних ударів, намагається зламати Київ, заявила посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

"У Києві щойно замовкли сирени. Рятувальні команди й досі витягують людей з-під завалів. Інші досі залишаються заблокованими під зруйнованими будівлями. Росія намагається зламати Київ. Атаки відбуваються зараз настільки часто, що люди вже не встигають перепочити між ними. Вони ледь встигають оговтатися від однієї ночі, як починається наступна", – написала вона в соцмережі Х.

Як нагадала Матернова, тільки минулої ночі Росія випустила по Україні 28 балістичних і гіперзвукових ракет та понад 100 дронів. Головними цілями були Київ та прилеглі райони. Протягом приблизно 20 хвилин було запущено понад 30 ракет, за якими послідували хвилі реактивних дронів "Шахед", а потім – ще один залп ракет. Жодна з балістичних ракет не була перехоплена.

"Україна гостро потребує зенітних ракет "Патріот" – єдиного засобу захисту від балістичних ракет", – наголосила вона, підкресливши, що наслідки нестачі перехоплювачів є руйнівними – у Києві та Київській області загинуло щонайменше 15 осіб, понад 50 – поранено. Ці цифри продовжують зростати.

"Війна ніколи не може стати нормою! Ми втрачаємо здатність усвідомлювати, наскільки глибоко неправильно, що ціле покоління вчиться будувати своє майбутнє під звуки сирен повітряної тривоги", – резюмувала посол.

Як повідомлялося, атака РФ в ніч на середу забрала життя 16 мирних жителів Київської області, ще 28 людей отримали тілесні ушкодження. В Києві загинула одна жінка, ще 16 людей дістали поранень.

#київ #атака_рф #матернова
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