Військові замовили техніки та обладнання за єБали на $1 млрд за перший рік роботи на Brave1 Market

Загальна вартість техніки та обладнання, які підрозділи Сил оборони замовили за єБали протягом першого року роботи Brave1 Market склала $1 млрд, повідомляє Міністерство оборони у середу.

"Понад 400 підрозділів отримали близько 500 тис безпілотників, наземних роботизованих комплексів і засобів РЕБ/РЕР. Середній строк постачання наявних виробів скоротився до семи днів", – йдеться у повідомленні відомства у Телеграм.

Зокрема, військові отримують єБали за верифіковані бойові місії: розвідку, логістику, евакуацію поранених, ураження противника, а потім обмінюють їх на необхідну техніку.

"Інтеграція програми єБали з Brave1 Market дала бойовим командирам можливість самостійно обирати засоби відповідно до потреб. Більше виконаних місій – більше можливостей швидко посилити підрозділ", – підкреслюють у Міноборони.

Як повідомлялось, оновлену версію програми єБали запистили у серпні минулого року, вона вже стала інтегрована з маркетплейсом Brave1 Market, де військові можуть обмінювати єБали на дрони, НРК, РЕБ та інші технології. При цьому чим ефективніше працює підрозділ – то більше додаткових спроможностей отримає.

24 червня поточного року на той час міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що військові з понад 400 бойових підрозділів Збройних сил України вже замовили за бойові бали більше 500 тис. дронів через Brave1 Market.