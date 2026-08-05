У Чугуєві пожежа, Балаклія частково знеструмлена через російські обстріли

Влучання на території дитячого закладу зафіксовано у місті Чугуїв Харківської області, без постраждалих, повідомила начальник міської військової адміністрації Галина Мінаєва.

"Постраждалих немає. На місці виникло займання", – написала Мінаєва у телеграм-каналі.

Російські окупанти також завдали удару по місту Балаклія Харківської області. Як повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, влучання зафіксовано на території цивільного підприємств, частина громади залишилася без електропостачання.