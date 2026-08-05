Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

У Чугуєві пожежа, Балаклія частково знеструмлена через російські обстріли

1 хв читати
Додати як джерело

Влучання на території дитячого закладу зафіксовано у місті Чугуїв Харківської області, без постраждалих, повідомила начальник міської військової адміністрації Галина Мінаєва.

"Постраждалих немає. На місці виникло займання", – написала Мінаєва у телеграм-каналі.

Російські окупанти також завдали удару по місту Балаклія Харківської області. Як повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, влучання зафіксовано на території цивільного підприємств, частина громади залишилася без електропостачання.

#харківська_область #обстріли
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Кличко: До 24 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки, четверо – у тяжкому стані

Кличко: До 24 зросла кількість постраждалих у Києві внаслідок російської атаки, четверо – у тяжкому стані

Унаслідок нічної російської атаки на Київ постраждали 24 людини, 15 із них госпіталізовано, четверо перебувають у тяжкому стані, одна людина загинула…

Читати