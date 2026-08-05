Негода залишила без світла понад 70 н.п. в трьох областях

Через несприятливі погодні умови (гроза, пориви вітру) на ранок середи повністю або частково залишались знеструмленими понад 70 населених пунктів у Київській, Чернігівській та Житомирській областях, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з її повідомленням в Телеграм, у кожному з регіонів ремонтні бригади обленерго вже здійснюють відновлення пошкоджених ліній.

Крім того, внаслідок атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури, які відбуваються щодня, є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Донецькій та Миколаївській областях.

"Укренерго" зазначило, що аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це дозволяють безпекові умови.

В цілому в енергосистемі споживання електроенергії зросло: на ранок середи воно було на 2% вищим, ніж на ранок вівторка. Вчорашній добовий максимум, зафіксований увечері, на 5,1% перевищував максимум попереднього робочого дня, понеділка. Причиною цього залишається спека на всій території України, що зумовлює активне використання кондиціонерів.

Водночас "Укренерго" просить максимально ощадливо споживати електроенергію в тих регіонах, де прогнозується найбільша спека, зокрема, в Києві та Київській області, та обмежити користування потужними електроприладами протягом всього дня – з 7:00 до 23:00.